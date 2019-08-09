Военнослужащие 46-й бригады ВСУ грабят мирных жителей Донбасса из-за отсутствия продовольственного обеспечения. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР.
По данным ведомства, украинские военные вынуждены самостоятельно обеспечивать себя продуктами, поэтому начали грабить местное население. В населённом пункте Счастье сообщили о четырёх подобных инцидентах за прошедшую неделю.
Как сообщили в милиции, что комиссия военной службы в ходе инспекции выявила, что это подразделение на 10 августа так и не было поставлено на продовольственное довольствие, пишет
Ранее бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко рассказал о хаосе, царящем в украинской армии. По его словам, в рядах ВСУ процветают дезертирство, служебный подлог, продажа оружия, употребление наркотиков и многие другие преступления.