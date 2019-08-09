https://static.news.ru/photo/45135954-bcbb-11e9-850c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Военнослужащие 46-й бригады ВСУ грабят мирных жителей Донбасса из-за отсутствия продовольственного обеспечения. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР.

По данным ведомства, украинские военные вынуждены самостоятельно обеспечивать себя продуктами, поэтому начали грабить местное население. В населённом пункте Счастье сообщили о четырёх подобных инцидентах за прошедшую неделю.

Как сообщили в милиции, что комиссия военной службы в ходе инспекции выявила, что это подразделение на 10 августа так и не было поставлено на продовольственное довольствие, пишет iz.ru .

Ранее бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко рассказал о хаосе, царящем в украинской армии. По его словам, в рядах ВСУ процветают дезертирство, служебный подлог, продажа оружия, употребление наркотиков и многие другие преступления.