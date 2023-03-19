Bloomberg сообщил о мешках с камнями вместо никеля на складе в Нидерландах Bloomberg: Лондонская биржа металлов нашла на складе мешки с камнями вместо никеля

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Лондонская биржа металлов (LME) обнаружила на складе в Роттердаме в Нидерландах мешки с камнями вместо никеля, на который у нее имелись контракты, сообщает Bloomberg. По данным источников агентства, всего на месте не оказалось 54 тонны металла стоимостью $1,3 млн.

Складом, где обнаружили камни, управляет компания Access World. Она организовала расследование и выяснила, что в мешках, в которых должен быть никель, его прежде не содержали. Недействительными пришлось признать девять документов на металл. При этом, груз находился на складе с начала 2022 года, уточнил один из собеседников агентства. Расследование не выявило главного — никеля в мешках не оказалось из-за ошибки, кражи или мошенничества?

Серьезного влияния на рынки металлов инцидент не окажет, однако произошедшее может отразиться на отрасли, в которой постоянно случаются скандалы.

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