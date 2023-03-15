Дерзкие грабители вынесли драгоценности из магазина через дыру в полу В Хабаровске дерзкие грабители вынесли драгоценности из магазина через дыру в полу

Фото: Siegfried Kuttig/Global Look Press

В Хабаровске дерзкие грабители пробурили дыру в полу ювелирного магазина, расположенного на пересечении в районе Заводской и Краснореченской улиц, и вынесли весь товар, который находился на витринах. Старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по городу Хабаровску Кирилл Блинов рассказал KP.RU, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ («Кража»).

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, — пояснил Блинов.

Об ограблении сообщила сотрудница магазина. По предварительным данным, нанесенный ущерб составил 900 тысяч рублей. В произошедшем разбираются хабаровские полицейские, они допросили сотрудников ювелирного салона. Правоохранители устанавливают личности преступников.

В подмосковном Ногинске кассир СДЭК ранее подстроил ограбление пункта выдачи, где он работал. Мужчина привел своих знакомых, которые брызнули ему в лицо перцовкой и забрали 140 тыс. рублей. Момент совершения преступления попал на видео.