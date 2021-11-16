Bloomberg: кризис с мигрантами на границе ЕС может перерасти в войну с РФ

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши может стать причиной вооружённого столкновения с участием России, такую возможность допустил публицист Андреас Клут. В статье, опубликованной Bloomberg, он пояснил, что Минск и Москва якобы могут пойти на эскалацию конфликта, «если захотят этого».

Белорусские и польские солдаты на границе уже произвели предупредительные выстрелы, судя по всему, пока холостыми. Но одна пуля, шальная или выпущенная намеренно, которая попадёт в кого-либо, в этой напряжённой ситуации может вызвать заградительный огонь, — подчеркнул автор публикации.

Он считает, что перестрелка между белорусскими и польскими пограничниками закончится тем, что стороны конфликта обратятся к союзникам за помощью.

Белоруссия формально вызовет подкрепление России, Польша задействует договорные обязательства НАТО, — предполагает Клут.

Он отметил, что в настоящее время США, НАТО, Евросоюз и их партнёры должны убедить Россию «не повышать ставки».

Ранее стало известно, что Россия может добиться признания присоединения Крыма со стороны Евросоюза, заявил украинский военный эксперт Олег Жданов. Эту и другие выгоды Москва может получить благодаря миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши, отметил полковник запаса. Самой интересной целью Москвы Жданов назвал возможность «довести ситуацию до абсурда», устроив на границе «маленькую перестрелку».