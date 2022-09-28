Bloomberg: ЕС изучит предложение Германии о топ-менеджерах в России

Фото: Michael Kappeler/Global Look Press

Евросоюз (ЕС) рассматривает инициативу ФРГ о запрете гражданам стран ЕС занимать руководящие посты в российских государственных компаниях. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник. Для принятия данного предложения Еврокомиссии необходимо официально его представить, а всем членам Евросоюза — поддержать.

В обосновании своего предложения Берлин пояснил, что правительство РФ, предположительно, пытается получить политическое влияние в странах Европы, в связи с чем предлагает их гражданам высокооплачиваемые должности в своих госкорпорациях.

По словам собеседников агентства, в предложении ФРГ не указаны конкретные люди, которых может затронуть интерес со стороны России, но приводят в пример бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Он занимал государственный пост в 1998–2005 годах. С 2017 года он возглавил совет директоров «Роснефти» и является председателем комитета акционеров компании — оператора трубопровода «Северный поток» Nord Stream AG. После начала спецоперации РФ на Украине бундестаг неоднократно призывал Шредера покинуть эти посты и даже лишил его части привилегий, полагающихся бывшим канцлерам. Позже стало известно, что Шредер согласился покинуть совет директоров «Роснефти».

Кроме того, бывшего канцлера регулярно упрекали за тесные личные контакты с главой российского государства Владимиром Путиным, однако Шредер заявил, что не планирует отказываться от возможностей общения с президентом РФ.

Ранее сообщалось, что Шредер остался без ранее полагавшегося ему бюро в бундестаге за государственный счёт и без сотрудников. Комитет бундестага по бюджету решил сократить эту статью расходов, соответствующий запрос подали представители правящей в ФРГ коалиции.