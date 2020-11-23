Бизнесмен Евгений Лебедев получил в Великобритании титул барона Сибирского

https://static.news.ru/photo/754a0b7c-2ddf-11eb-a23f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard Goldschmidt/ZUMAPRESS.com

Евгений Лебедев, сын российского бизнесмена Александра Лебедева, получил от королевы Великобритании Елизаветы II титул барона Хэмптонского и Сибирского, став пожизненным пэром, и право заседать в палате лордов.

Пожаловать Лебедеву титул в июле 2020 года рекомендовал британский премьер-министр Борис Джонсон, бизнесмен должен быть приведён к присяге в верхней палате парламента в следующем месяце, пишет Independent.

По информации издания, Лебедев получил титул за свои заслуги в медиаиндустрии и в сфере благотворительности. Уточняется, что бизнесмен возглавил кампании по сбору более 75 миллионов фунтов стерлингов для благотворительных организаций. Барон, комментируя получение титула, пообещал, что будет использовать своё положение для борьбы за свободу слова.

Лебедеву предстоит пройти процедуру введения в палату лордов, уточняет ТАСС. Согласно регламенту, её новый член, облачённый в мантию, в сопровождении двух поручителей должен представиться другим парламентариям и присягнуть на верность монарху, получая право участвовать в заседаниях палаты и голосовать.

Согласно правилам, титулы пэров должны содержать указание на какую-либо местность, как правило, в пределах Великобритании. В тех случаях, когда включаемый в титул топоним не является британским, Геральдической палате необходимо получить согласие на его использование от властей другого государства.

Лебедев-младший живет в Великобритании с восьми лет. Он управляет газетами Evening Standard и Independent.

Как писал NEWS.ru, Россия в ответ на недружественные действия властей Великобритании, соблюдая принцип взаимности, приняла решение ввести персональные санкции в отношении 25 представителей Соединённого Королевства, которым закрыт въезд на территорию РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.