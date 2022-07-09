Bild узнал о резком росте цен на электроэнергию в Германии Bild: электроэнергия в ФРГ может подорожать на несколько тысяч евро в год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост цен на электроэнергию в Германии станет гораздо ощутимее для потребителей в 2022 году, чем ранее предполагали эксперты. Издание Bild, ссылаясь на прогнозы сотрудников Ассоциации жилищного хозяйства, уточняет, что дополнительные издержки для домохозяйств, которые состоят из одного человека, составят €2700 в год. При этом домохозяйства, состоящие из четырех человек, будут вынуждены платить по €5 тысяч за электричество ежегодно.

Все домохозяйства в Германии сталкиваются с невероятными сложностями. Особенно люди с низким доходом не могут себе позволить такие дополнительные траты, — процитировали в издании главу ассоциации Акселя Гедашко.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что обеспокоен текущими темпами роста инфляции и стоимости газа. Он отметил, что в данный момент Берлин решает вопрос о взятии под контроль процесса повышения цен. Канцлер также напомнил про обещания оказать господдержку газовым поставщикам и потребителям в случае резкого роста цен на газ. В частности, политик коснулся вопроса оказания помощи концерну Uniper.

До этого Шольц высказался о повышении цен на отопление в Германии. Политик подчеркнул, что обеспокоен текущими темпами роста инфляции и стоимости газа.