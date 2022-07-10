Bild: в Германии к зиме откроют общественные отапливаемые места Bild am Sonntag: в ФРГ к зиме откроют общественные отапливаемые места для всех желающих

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Некоторые города Германии планируют в холодное время года открыть специальные общественные места, где можно будет согреться тем, кто во время кризиса не справится с ростом цен на коммунальные услуги, пишет газета Bild am Sonntag. Среди населенных пунктов, кто уже решил организовать такие ночлежки, — Людвигсхавен.

В этом городе собираются использовать крытый спортивный центр, который недавно использовался в качестве центра по вакцинации от коронавируса. Кроме Людвигсхавена, планы организовать отапливаемые помещения есть у властей Нойштадта, Франкенталя и Ландау.

Руководство Германии уже обращалось к местному населению с просьбой экономить электричество, чтобы страна смогла быстрее заполнить газовые хранилища к предстоящей зиме. Пока ФРГ сильно зависит от российского газа, тем не менее поставки постепенно сокращаются. На текущий момент газовые хранилища Германии заполнены на 63%.

Ранее стало известно, что крупнейший в мире химический комплекс BASF может закрыться из-за нехватки российского газа в Германии. Такой вариант допустило руководство концерна. Именно химические предприятия по сравнению с другими больше всего зависят от газа. Примерно 60% газа, потребляемого BASF, используется для производства электроэнергии и пара, а остальные объёмы становятся сырьём для производства химической продукции, включая аммиак и ацетилен.