Бывший представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Роман Безсмертный связывает своё увольнение с наличием собственной позиции по урегулированию в регионе. По его словам, именно публичность высказываемого личного мнения, которое пришлось «не ко двору», и спровоцировала отставку.
В указе президента Украины Владимира Зеленского официальная причина не указана.
В последние месяцы я открыто и честно говорил, как нужно действовать. Ведь я понимаю, что может быть дальше, поэтому корректно высказывался. Начиная от того, что нельзя не проводить военный парад в условиях войны, его нужно делать. Не надо звонить [президенту России Владимиру] Путину, а надо действовать, причём резко и последовательно, — заявил Безсмертный в комментарии «24 каналу».
Политик, впрочем, заявил, что «нормально» отнёсся к решению главы государства, который имел на это полное право.
Ранее News.ru писал, что Владимир Зеленский отстранил Романа Безсмертного от должности представителя Киева в политической подгруппе по урегулированию ситуации в Донбассе. В своей должности он проработал всего месяц.