https://static.news.ru/photo/0c77852e-bde8-11e9-a737-fa163e074e61_660.jpg Роман Безсмертный Фото: bezsmertnyi/facebook.com

Бывший представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Роман Безсмертный связывает своё увольнение с наличием собственной позиции по урегулированию в регионе. По его словам, именно публичность высказываемого личного мнения, которое пришлось «не ко двору», и спровоцировала отставку.

В указе президента Украины Владимира Зеленского официальная причина не указана.

В последние месяцы я открыто и честно говорил, как нужно действовать. Ведь я понимаю, что может быть дальше, поэтому корректно высказывался. Начиная от того, что нельзя не проводить военный парад в условиях войны, его нужно делать. Не надо звонить [президенту России Владимиру] Путину, а надо действовать, причём резко и последовательно, — заявил Безсмертный в комментарии « 24 каналу ».

Политик, впрочем, заявил, что «нормально» отнёсся к решению главы государства, который имел на это полное право.