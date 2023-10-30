«Безрадостная картина»: Азаров рассказал о большой проблеме ВСУ Азаров: ВСУ испытывают серьезные проблемы с медикаментами и медоборудованием

Фото: МО Украины

ВСУ испытывают большие проблемы с нехваткой медикаментов и медицинского оборудования, сообщил экс-премьер Украины Николай Азаров в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Он подчеркнул, что ситуация осложняется троекратным увеличением числа раненых и ростом нагрузки на врачей.

В украинских госпиталях совершенно безрадостная картина — нет качественных медикаментов и медицинского оборудования, — написал Азаров.

Польский писатель Щепан Твардох, побывавший в зоне боевых действий, рассказал, что военнослужащие ВСУ ненавидят президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, из всех представителей украинской власти уважением военных пользуется только главком ВСУ Валерий Залужный.

Он добавил, что отношение к конфликту в рядах ВСУ противоречивое. Многие солдаты вообще не хотят воевать, а те, кто настроен на победу и возвращение к границам 2014 года, понятия не имеют, как достичь этих целей в условиях нехватки оружия и боеприпасов.

Ранее западные СМИ писали о конфликте между Залужным и Зеленским. Суть его состоит в том, что главком ВСУ считает контрнаступление завершенным из-за неспособности войск пробить оборону ВС России, а президент Украины не признает этого, опираясь на мнение Запада. В публикации отмечалось, что в Киеве опасаются перемены отношения западных союзников к поддержке ВСУ.