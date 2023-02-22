«Что знает этот синьор?»: Берлускони оскорбился из-за слов Зеленского La Repubblica: Берлускони раздражен после слов Зеленского о бомбежках Милана

Фото: LaPresse/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сильвио Берлускони

Экс-премьера Италии Сильвио Берлускони оскорбили слова президента Украины Владимира Зеленского, который упрекнул итальянца в том, что он позволяет себе некоторые высказывания, потому что «его дом никогда не бомбили», сообщает La Repubblica. Как пишет газета, Берлускони хотел публично ответить на высказывание украинского лидера, однако этого не последовало.

Что знает этот синьор (Зеленский. — NEWS.ru) обо мне? Ничего он не знает! Я ребенком пережил бомбардировки, — сказал итальянский политик.

Как пишет издание, бомбардировки относятся к годам Второй мировой войны. Тогда Италия, бывшая на стороне гитлеровской коалиции, подвергалась воздушным атакам со стороны союзников. Берлускони на тот момент было шесть лет.

Подобные высказывания политиков по отношению друг к другу начались после того, как Берлускони обрушился на президента Украины с критикой, заявив, что Зеленскому «достаточно было прекратить нападать на две автономные республики Донбасса», чтобы избежать конфликта с Россией. Тогда политик подчеркнул, что «очень и очень негативно оценивает поведение» украинского лидера и никогда бы не поехал с ним разговаривать.

В ответ на этот Зеленский сказал, что Берлускони никогда не переживал бомбардировки, а «в его сад никогда не приезжали танки».