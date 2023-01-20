Берлинская прокуратура подозревает «Русский дом» в нарушении санкций

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Здание «Русского дома» (Российский Дом науки и культуры) в Берлине

Прокуратура Берлина возбудила предварительное расследование в связи с деятельностью «Русского дома» в столице Германии, пишет Die Berliner Zeitung. Представитель властей Себастьян Бюхнер заявил в пятницу, что деятельность центра науки и культуры проверяется на предмет нарушения закона о внешней торговле и платежах, а фоном к разбирательству являются санкции ЕС против России из-за спецоперации на Украине.

Жалобу на российское учреждение подал бывший политик Партии зеленых Фолькер Бек. Также он потребовал отследить возможные упущения со стороны ответственных берлинских властей при применении санкций в отношении российских организаций.

«Русский дом» на Фридрихштрассе в Берлине был основан в 1980-х годах как советский научный и культурный центр. Сегодня он предлагает местным жителям культурные мероприятия и языковые курсы. В организации пока никак не прокомментировали начатые разбирательства. Украинские инициативы в Берлине давно протестуют против того, что объект все еще открыто работает.

Ранее полиция Центрально-Африканской Республики задержала семерых человек, предположительно имеющих отношение к террористической атаке, в результате которой пострадал глава «Русского дома» Дмитрий Сытый. 16 декабря в его руках взорвалась посылка.