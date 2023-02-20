Бербок пожалела о невозможности причислить иранский КСИР к террористам Глава МИД ФРГ: причисление иранского КСИР к террористическим организациям невозможно

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Причисление иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) к террористическим организациям в настоящее время невозможно. Об этом заявила на полях Совета по международным отношениям министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, ее слова приводит РИА Новости. Она отметила, что запрашивала экспертизу от юридической службы Еврокомиссии по данному вопросу.

Я ранее уже подчеркивала, что с политической точки зрения считаю, что Корпус стражей Исламской революции нужно внести в список террористических организаций. <...> На данный момент мы получили ответ, что внесение в список невозможно, — рассказала Бербок.

При этом она добавила, что 20 февраля удалось выпустить пятый санкционный пакет в отношении Ирана.

В конце января газета Financial Times писала о том, что Евросоюз изучает правовые возможности для отнесения КСИР к террористическим организациям. Данные действия прорабатываются в ответ на сообщения о поставках Тегераном вооруженных беспилотников России (информация неоднократно опровергалась двумя странами), а также на «жестокое подавление внутренних протестов» государствами.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) — элитное иранское военно-политическое формирование, созданное в 1979 году из военизированных отрядов исламских революционных комитетов, сторонников лидера иранских шиитов аятоллы Хомейни. Официально является частью вооружённых сил Ирана. Власти США, Израиля, Саудовской Аравии и Бахрейна признают КСИР террористической организацией.