Бербок оговорилась и назвала украинское зерно «кокаиновым»

Фото: Janine Schmitz/PHOTOTHEK/Global Look Press

Анналена Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок очередной раз оговорилась, назвав украинское зерно «кокаиновым» в ходе совместной пресс-конференции с румынской коллегой Луминицей Одобеску. Видеозапись опубликовали в аккаунте внешнеполитического ведомства ФРГ в соцсети Twitter (Х).

Я благодарю Румынию за то, что вы расширяете свою инфраструктуру для европейских коридоров солидарности, дабы до конца года удвоить пропускные экспортные возможности для кокаинового зерна до 4 миллионов тонн ежемесячно, — сказала Бербок.

Ранее она уже называла Восточную Украину «Воcточной Кокаиной». В июне на конференции в ЮАР политик назвала пyть страны к свободе «беконом надежды», перепутав cлова «бекон» (bacon) и «маяк» (beacon).

Ранее Бербок заявила, что 32 млн тонн зерна в настоящее время заблокировано на Украине в результате прекращения действия зерновой сделки. Она добавила, что голод не должен использоваться в качестве оружия. В то же время Бербок заявила об активизации работы с международными партнерами по поиску вариантов вывоза зерна с Украины.

Бербок также признала ошибкой свое заявление о том, что европейские страны «находятся в состоянии войны с Россией». В свое оправдание глава МИД ФРГ привела поговорку о том, что «не ошибается тот, кто не живет». В самом дипведомстве перед этим также объяснились за Бербок, заявив, что своим высказыванием она лишь хотела подчеркнуть единство Евросоюза, НАТО и G7 в противостоянии России.