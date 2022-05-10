Бербок: ФРГ снизит зависимость от энергоносителей из России до нуля

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок / Фото IMAGO/Florian Gaertner/Global Look Press

Германия в будущем «полностью и навсегда» откажется от поставок энергоносителей из России, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время своего визита в Киев. Она подчеркнула, что зависимость от российских энергоносителей ФРГ будет снижать последовательно.

Мы последовательно снизим нашу зависимость от российских энергоносителей до нуля, причём навсегда, — сказала она.

Ранее агентство Bloomberg раскрыло содержание шестого пакета санкций ЕС в отношении России. Европа планирует полностью отказаться от закупок российской нефти до конца текущего года, а также отключить от системы SWIFT ряд банков.

При этом, как отметил аналитик агентства Джулиан Ли, Евросоюз не сможет свести к абсолютному нулю экспорт нефти из России. По его словам, это нереально и нерационально. Если же против покупателей российского топлива будут введены санкции, это станет абсолютным самоубийством для Европы, отметил он.

8 мая стало известно, что постоянные представители стран Евросоюза не смогли прийти к консенсусу по очередному пакету санкций против России, который предполагает постепенное эмбарго на российскую нефть. По словам источников, знакомых с ходом переговоров, Венгрия продолжила блокировать предложение Европейского союза о запрете импорта российской нефти.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил о неготовности своей страны и ЕС в целом принять предложение Еврокомиссии о введении эмбарго на российскую нефть. Он считает, что санкции должны быть приняты в то время, когда все необходимые предварительные условия будут выполнены. Отложить введение эмбарго на поставки российской нефти также потребовали власти Болгарии.