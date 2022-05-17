Бербок: ФРГ «быстро ратифицирует» вступление в НАТО Швеции и Финляндии

Анналена Бербок / Фото annalena-baerbock.de

Германия планирует «очень быстро ратифицировать» вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс, при этом в Берлине принимают к сведению позицию Турции. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в ходе пресс-конференции с датским коллегой Еппе Куфудом, пишет ТАСС. По её словам, в НАТО «приняли к сведению, что со стороны Турции есть определённые сомнения» по данному вопросу.

Я уверена, что будет быстрое присоединение Финляндии и Швеции, — подчеркнула она.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не может согласиться на членство Финляндии и Швеции в НАТО. В Анкаре обвинили власти этих стран в предоставлении убежища террористам. Эрдоган отметил, что у обеих стран нет чёткого отношения к террористическим организациям. Более того, по мнению главы Турции, Швеция и Финляндия даже имеют в своих парламентах террористов, поддерживающих Рабочую партию Курдистана.

При этом Ибрагим Калын, пресс-секретарь турецкого президента, заявил, что Анкара не закрыла дверь для вступления Швеции и Финляндии в НАТО, а хочет вести переговоры со странами Северной Европы, в частности по вопросам национальной безопасности.