Белорусские IT-компании стали сотнями переводить своих сотрудников в Литву

https://static.news.ru/photo/570c5cd6-7138-11eb-b82e-96000091f725_660.jpg Фото: Zygimantas Gedvila via imago-images.de/Global Look press

Порядка 40 белорусских IT-компаний в данный момент переводят около 900 своих сотрудников в Вильнюс, так как Литва регистрирует новый финтех-бизнес быстрее любой другой страны Евросоюза.

Белорусская «утечка мозгов» пошла «на благо» её соседям. Более 40 белорусских IT-компаний сейчас переводят почти 900 сотрудников в Вильнюс. Ещё 30 компаний размышляют над тем, следует ли им поступить так же, — сообщает Bloomberg.

Агентство уточняет, что многих специалистов напугало подавление властями Белоруссии протестов против президента Александра Лукашенко. Так, например, глава подразделения в белорусском производителе GPS-технологий Gurtam Александр Кувшинов уехал из Белоруссии в Вильнюс после того, как его упомянули на телевидении в связи с расследованием в отношении компании PandaDoc, где работал его брат. Кувшинов думал, что задержится в Вильнюсе ненадолго, даже зимнюю одежду с собой не брал. Но прошло уже полгода, брат его по-прежнему сидит в тюрьме, а минская квартира «зарастает пылью».

В 2020 году в Литве зарегистрировалось 74 компании, работающих с электронными деньгами, а также 39 компаний в сфере платежей и пять специализированных банков. Приезжающим из Белоруссии Литва предоставляет разрешения на открытие банковских счетов и учреждение компаний, а также на выплату налогов онлайн. За белорусских специалистов также борются Польша и Украина, подчёркивает издание.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Украины подписал указ о мерах по привлечению предпринимателей и высококвалифицированных специалистов из Белоруссии. Им и членам их семей продлят до 180 дней в году срок пребывания на территории Украины, упростят получение вида на жительство и оптимизируют порядок трудоустройства. Указ также предусматривает упрощение процедуры налоговой регистрации для белорусских программистов, если они решат переехать на Украину. Зеленский также поручил признавать на Украине их белорусские документы. Сфера IT-услуг на сегодняшний день является самой быстрорастущей в экономике Белоруссии. В сентябре польское правительство тоже предлагало белорусским программистам переехать в свою страну.