Белоруссия впервые обогнала Германию по экспорту в Россию Белоруссия увеличила экспорт товаров в Россию более чем на 100%, впервые обогнав Германию

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Грузовой терминал

Белоруссия в апреле впервые в истории экспортировала в Россию больше товаров, чем Германия, сообщает агентство Bloomberg. Отмечается, что экспорт Белоруссии в РФ вырос более чем на 100% и наряду с этим сокращаются поставки давних торговых партнеров России, в том числе из Китая.

Поставки в Россию от стран-партнеров, на долю которых в 2021 году пришлась почти половина импорта, в апреле снизились примерно на 40% в годовом выражении. Причем экспорт сократил даже Китай, не присоединившийся к антироссийским санкциям. Поставки из КНР снижаются с начала года: в январе экспорт из Китая оценивался в $7,4 млрд, в феврале — в $5,3 млрд, в марте — в $3,8 млрд. К концу апреля он достиг $3,7 млрд. Также поставки снижают Турция, Япония, Южная Корея, — указано в сообщении.

Профессор прикладной экономики Стив Ханке в своей статье для Asia Times заявил, что Россия понесёт издержки от западных санкций, однако они «меркнут» на фоне того, какие последствия ожидают весь остальной мир. Эксперт назвал «ошеломляющими» издержки, которые понесут страны Европы и США из-за неточной оценки финансовых институтов. По его словам, инвестиционные, центральные банки, международные финансовые организации, такие как МВФ, могли дать частичную картину влияния ситуации на Украине на мировую экономику.