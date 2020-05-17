Бельгийский премьер заявила о необходимости диалога с медиками

https://static.news.ru/photo/02f0746e-9878-11ea-b7ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес сообщила о важности диалога с медиками. С таким заявлением она выступила после акции медперсонала в больнице Сен-Пьер.

Надо слушать, когда что-то идёт не так, и объяснять, — подчеркнула политик.

Ранее она посетила две больницы. Однако медики устроили премьеру молчаливую акцию протеста. Когда она зашла внутрь больницы, медики развернулись и принялись аплодировать сами себе. Видеоролик оказался на центральном телевидении страны.

Эта политизированная инсценировка, направленная на то, чтобы попасть на передовицы газет, противоречит тому, что надо делать сегодня, а именно — вместе созидать, — прокомментировала демарш министр энергетики и окружающей среды Вильмес Мари-Кристин Маргем.

NEWS.ru писал ранее, что Бельгия хочет выйти из режима изоляции, несмотря на высокую смертность.