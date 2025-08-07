«Бегите куда глаза глядят»: русских призвали покинуть Латвию Политолог Межевич призвал русских уехать из Латвии как можно скорее

Русскоязычным жителям Латвии лучше бежать из страны, предупредил в разговоре с NEWS.ru профессор кафедры Европейских исследований факультета Международных отношений СПбГУ Николай Межевич. По его мнению, уезжать нужно как можно скорее.

Я могу сказать только одно: если вы говорите на русском языке и это маленькое злобное государство для вас не родное — уезжайте. Если вы любите Россию или хотя бы нейтрально к ней относитесь, уезжайте в Россию, — сказал Межевич.

По его словам, если кому-то из русскоязычных Латвии по каким-то причинам «не очень нравится» РФ или Белоруссия, то ехать надо куда угодно — лишь бы покинуть деградирующую прибалтийскую республику.

Уезжайте в Испанию, Швецию, Грецию. Главное — покинуть Латвию, уехав куда угодно. Лучше и безопаснее в бедной и грязноватой Греции, чем в глубоко провинциальной, вырождающейся во всех отношениях Латвии, — заверил Межевич.

Ранее власти Эстонии заявили, что укрепят водную границу с Россией. Таллин впервые установит плавучие заграждения на реке Нарва, чтобы усилить защиту от незаконного пересечения рубежа по воде. Стоимость пилотного проекта оценивается примерно в €1 млн.