Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 17:50

«Бегите куда глаза глядят»: русских призвали покинуть Латвию

Политолог Межевич призвал русских уехать из Латвии как можно скорее

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Русскоязычным жителям Латвии лучше бежать из страны, предупредил в разговоре с NEWS.ru профессор кафедры Европейских исследований факультета Международных отношений СПбГУ Николай Межевич. По его мнению, уезжать нужно как можно скорее.

Я могу сказать только одно: если вы говорите на русском языке и это маленькое злобное государство для вас не родное — уезжайте. Если вы любите Россию или хотя бы нейтрально к ней относитесь, уезжайте в Россию, — сказал Межевич.

По его словам, если кому-то из русскоязычных Латвии по каким-то причинам «не очень нравится» РФ или Белоруссия, то ехать надо куда угодно — лишь бы покинуть деградирующую прибалтийскую республику.

Уезжайте в Испанию, Швецию, Грецию. Главное — покинуть Латвию, уехав куда угодно. Лучше и безопаснее в бедной и грязноватой Греции, чем в глубоко провинциальной, вырождающейся во всех отношениях Латвии, — заверил Межевич.

Ранее власти Эстонии заявили, что укрепят водную границу с Россией. Таллин впервые установит плавучие заграждения на реке Нарва, чтобы усилить защиту от незаконного пересечения рубежа по воде. Стоимость пилотного проекта оценивается примерно в €1 млн.

Латвия
Россия
Белоруссия
русофобия
национализм
Антон Сидорчук
А. Сидорчук
Павел Воробьев
П. Воробьев
