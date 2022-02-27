Басурин: жителей Мариуполя украинские войска взяли в заложники

Вопрос освобождения Мариуполя будут решать на переговорах в Белоруссии, чтобы избежать больших жертв, сообщил замначальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, город блокирован, а его жителей украинские войска держат в заложниках.

Мы не хотим никаких человеческих жертв, поэтому вопрос этот будет идти очень тяжело, — сказал он.

Басурин также рассказал, что украинские войска заминировали большую часть города. Он подчеркнул, что украинские военные боятся отвечать за преступления, которые совершили против населения не только Донбасса, но и Украины. Но их будут убеждать сложить оружие, поскольку люди, которые живут в Мариуполе, не должны отвечать за их преступления, добавил Басурин.

Украинская и российская стороны договорились о проведении утром 28 февраля переговоров в резиденции Гомельской области Белоруссии. Представителем российской стороны выступит помощник президента РФ Владимир Мединский, от Украины делегацию должен возглавить замглавы МИД Николай Точицкий. Глава официальной делегации РФ заявил, что Россия гарантирует безопасность представителям Украины.