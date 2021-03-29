Азаров призвал поддерживающих Зеленского «пошевелить мозгами»

https://static.news.ru/photo/d9b7a0f2-9080-11eb-923d-96000091f725_660.jpg Николай Азаров Фото: AzarovNikolay/twitter.com

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров обратился к гражданам страны, которые готовы поддержать действующего главу государства Владимира Зеленского. Он призвал их «пошевелить мозгами».

Ну пошевелите мозгами! Особенно жители юго-востока. Что он вам обещал по русскому языку? А что сделал?! Ни один русскоговорящий украинец не должен голосовать за Зеленского! — написал Азаров на своей странице в Twitter.

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Политик подчеркнул, что Зеленского готовы поддержать около 21% украинцев. Он отметил, что за время президентства нынешнего главы Украины снизился уровень жизни, страна погрязла в коррупции, трудоспособное население, в том числе врачи, массово иммигрировали с Украины, тарифы ЖКХ «дико выросли», а вакцинация по коронавирусу был провалена.

Азаров считает, что власть пытается подмять под себя судебную систему, игнорируя законы и конституцию страны. Бывший премьер отметил, что Запад не замечает диктаторские замашки руководства Украины.

Ранее экс-политик раскритиковал Зеленского за экономическую политику, которая вынуждает население экономить на питании, одежде, обуви и лекарствах. Азаров назвал произошедшее результатами «титанической» работы Зеленского.

Как писал NEWS.ru, размер пенсии на Украине составляет 29% от заработной платы. При этом Международная организация труда установила, что размер пенсии должен быть равен 40% от зарплаты. В настоящее время на Украине на 11,1 млн пенсионеров приходится 13 млн работающих. К 2050 году количество пенсионеров вырастет до 11,7 млн человек, а число работающих — сократится до 9,7 млн.