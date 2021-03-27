Азаров раскритиковал Зеленского за голодающих украинцев

Ранее NEWS.ru писал, что в настоящее время размер пенсии на Украине составляет только 29% от заработной платы, хотя Международной организацией труда установлено, что размер пенсии должен быть равен 40% от зарплаты. В дальнейшем жителям страны грозит ещё большее снижение пенсионных выплат. Власти Украины объясняют это непростой демографической ситуацией.
Сейчас на 13 млн работающих граждан страны приходится 11,1 млн пенсионеров. К 2050 году количество пенсионеров вырастет до 11,7 млн человек, а работающих — сократится до 9,7 млн.