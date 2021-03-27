Жителей Украины предупредили о неизбежном снижении пенсий

https://static.news.ru/photo/c6fb458c-8f9e-11eb-9ed9-96000091f725_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Международная организация труда установила соотношение размера пенсии к получаемой человеком зарплате не ниже 40%. Однако ратифицировавшая документ Украина выплачивает только 29%, сообщили в Министерстве социальной политики страны.

Однако в дальнейшем предполагается не рост, а, наоборот, ещё большее снижение пенсионных выплат. Это связано с непростой демографической ситуацией в стране, передаёт «Украина.ру».

Дело в том, что пенсионная система может функционировать в штатном режиме в том случае, если взносы платят как минимум вдвое больше граждан, чем получают пенсии. Однако сейчас на 13 млн работающих граждан Украины приходится 11,1 млн пенсионеров.

Прогноз на ближайшие годы не обнадёживает: к 2050 году пенсионеров на Украине станет больше — 11,7 млн человек, а работающих — около 9,7 млн.

Ранее бывший глава правительства Украины Николай Азаров сравнил размер пенсий в России и на Украине. По его словам, среднее украинское пособие меньше российского примерно в три раза.