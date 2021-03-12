Бывший украинский премьер сравнил пенсии в Москве и Киеве

https://static.news.ru/photo/daf6db2c-83a1-11eb-ab96-96000091f725_660.jpg Николай Азаров Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, живущий в России, поделился наблюдениями о ситуации с пенсионным обеспечением в Москве и в Киеве. По его словам, в настоящее время средняя пенсия на Украине примерно в три раза ниже средней российской.

А ведь был период, когда у нас средняя заработная плата была выше, чем в России, и средняя пенсия была выше, чем в России. И этот период был совсем недавно, семь или восемь лет назад всего-навсего, — отметил Азаров в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он добавил, что сейчас его родина является беднейшей страной в Европе «абсолютно по всем параметрам», хотя прежде таковыми называли Молдову и Албанию. «Очень незавидной» оказалась судьба Украины после Майдана, подчеркнул политик.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Николай Азаров признался: бывший лидер Незалежной Виктор Янукович отправил его в отставку по совету Джо Байдена, занимавшего на тот момент пост вице-президента США в команде Барака Обамы. Примечательно, что уволили главу кабмина в конце января 2014 года, когда на улицах Киева уже шли протестные акции с требованием смены власти в стране.