https://static.news.ru/photo/3f851682-6605-11ea-9bb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Министерство иностранных дел Австрии сообщило о мерах, принимаемых властями страны для борьбы с распространением коронавируса. Все посольства и консульства государства прекратили выдачу шенгенских виз.

Исключение будет сделано для близких родственников австрийских граждан или граждан других стран Европейского союза, говорится в Twitter ведомства.

Это новая мера, чтобы обуздать коронавирус, избегая ненужных поездок, — подчёркивается там.

Derzeit werden vermehrt Falschmeldungen verbreitet, in denen behauptet wird, dass der Wirkstoff Ibuprofen in Schmerzmitteln die Ausbreitung des #Coronavirus verstÃ¤rkt. Bitte helfen Sie mit, die Verbreitung dieser Fake-News zu stoppen u sie richtig zu stellen. #covid19 pic.twitter.com/XQuLI5U3e3 — Gesundheitsministerium (@bmsgpk) March 14, 2020

Вспышка COVID-19 началась в центральной части Китая — в городе Ухань (провинция Хубэй). 31 декабря 2019 года власти КНР официально сообщили об эпидемии неизвестного заболевания. К 14 марта заразились около 145 тысяч человек, 5,4 тысячи умерли, свыше 72 тысяч выздоровели. В России заболели 53 человека, шестерых выписали из больницы.

Как сообщал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране и поручил Минпромторгу отчитаться об объёмах производства дезинфицирующих средств для профилактики болезни.

Кроме того, Мишустин поручил ФСБ, МВД и МИД РФ разработать документ, временно приостанавливающий с 15 марта пропуск иностранцев на границе с Польшей и Норвегией.