Австрия обязалась выполнять решения Международного уголовного суда Австрия выполнит решение Международного уголовного суда об аресте Путина при необходимости

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Вена привержена решениям Международного уголовного суда (МУС), при выдаче ордеров на арест не может быть исключений для глав государств, заявили украинскому изданию «Укринформ» в Минюсте Австрии в ответ на вопрос о готовности исполнять ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Там подчеркнули, что перед законом равны все.

Австрия — участница Римского статута. Это означает, что она, как и все другие договорные стороны, обязана сотрудничать с МУС: ордера на арест, выданные судом, должны выполняться, а разыскиваемые судом лица должны быть арестованы, — заявили в министерстве юстиции.

МУС 17 марта выдал ордер на арест российского лидера, подозреваемого в незаконной депортации детей с неподконтрольных Украине территорий в Россию. Также суд в Гааге выписал ордер на арест уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить в России любую деятельность Международного уголовного суда и ввести наказание за содействие и поддержку МУС. Глава нижней палаты парламента также призвал заключить двухсторонние соглашения с дружественными странами о взаимном отказе от сотрудничества с гаагским судом.