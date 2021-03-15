Австрийский Минздрав объявил о начале третьей волны коронавируса

https://static.news.ru/photo/36dec632-8593-11eb-9760-96000091f725_660.jpg Фото: TOBIAS STEINMAURER via imago-images.de/Global Look Press

На территории Австрии начинается третья волна эпидемии коронавирусной инфекции нового типа. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщил глава Министерства здравоохранения европейского государства Рудольф Аншобер.

Он подчеркнул, что Австрия находится в самом начале третьей волны распространения инфекции.

Мы должны приложить все силы, чтобы замедлить рост заболеваемости. Тогда мощностей отделений интенсивной терапии хватит на всех. Прошлая осень не должна повториться, — цитирует руководителя ведомства издание OE 24.

По словам Аншобера, ужесточённые ограничительные меры продемонстрировали свою эффективность. В частности, в стране вводили запрет на перемещение между частями государства. И в тех землях, где были целенаправленно введены жёсткие меры, эпидемиологическая ситуация улучшилась. Министр подчеркнул, что в настоящее время в Австрии необходимо учитывать все риски.

Страна планирует привить от коронавируса всех желающих уже к июню. На прошлой неделе выяснилось, что число вакцинированных австрийцев уже перевалило за миллион.

В Австрии, судя по информации из открытых источников, коронавирусом заразились 494 тысячи человек, 457 тысяч уже выздоровели, 8873 местных жителя скончались.

Как ранее передавал NEWS.ru, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал ошибку в введении локдауна в Великобритании. По словам министра, промедление при введении жёсткого карантина в первую волну коронавируса обернулось множественными неприятностями, передаёт Telegraph со ссылкой на источники, близкие к премьеру.

Первый локдаун в Британии был введён 23 марта 2020 года. Позднее же такие меры ужесточались в попытке сберечь жизни населения Соединённого Королевства, однако допускались некие послабления.