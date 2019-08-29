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Украина не может бесконечно вести переговоры для достижения мира и стабильности в Донбассе. Об этом заявил новый министр иностранных дел страны Вадим Пристайко во время выступления в Верховной раде.

Нам нужны мир и стабильность, всё то, что крадёт у нас война. Мы не можем и не будем вести бесконечные переговоры в различных форматах, — цитирует Пристайко «Интерфакс-Украина». Также политик...