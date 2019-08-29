Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сохранил свой пост. Такое решение приняли депутаты Верховной рады.
За соответствующее предложение президента страны Владимира Зеленского проголосовал 281 депутат, передаёт
Как писал News.ru, ранее Верховная рада Украины утвердила на должность министра иностранных дел страны Вадима Пристайко. Его кандидатуру поддержали 310 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. До этого, выступая в стенах парламента, он подчеркнул, что курс Киева в ЕС и НАТО сохранится.