Аваков назвал хорошим фильм, о котором говорил захвативший заложников

https://static.news.ru/photo/3a807358-cb9e-11ea-94ca-fa163e074e61_660.jpg Арсен Аваков Фото: https://avakov.com

Глава МВД Украины Арсен Аваков прокомментировал захват заложников в Луцке, реакцию украинского президента Владимира Зеленского, а также фильм, который упомянул захвативший заложников.

Хочу поблагодарить президента, который принял решение, которое привело к тому, что люди живы и террорист в наручниках. Фильм, о котором говорит этот человек, хороший. И не надо <...> устраивать такой кошмар на всю страну. Фильм можно посмотреть и без того, — привели комментарий главы украинского МВД в РИА Новости.

Отмечается, что Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье «теракт», а полиция возбудила уголовное дело по статье «захват заложников».

Злоумышленник захватил автобус с 20 заложниками с утра 21 июля 2020 года. Он позвонил сам в полицию и представился как Максим Плохой. Как сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко, было установлено, что это не настоящее имя мужчины. Выяснилось, что заложников захватил Максим Кривош, родом из России, дважды судимый за тяжкие преступления.

Он позвонил в полицию и сообщил, что вооружён и имеет при себе взрывные устройства. С мужчиной вели переговоры, в ходе которых удалось выяснить его требования для освобождения заложников.

Как писал NEWS.ru ранее, злоумышленник потребовал записать видео с признанием, на котором первые лица Украины называют себя «террористами в законе». В список тех, кто должен был записать видео, попали: глава МВД Арсен Аваков, экс-президент Украины Пётр Порошенко, донецкий олигарх Ринат Ахметов и другие. Кроме того, захвативший заложников выдвинул отдельные требования для президента Украины Владимира Зеленского. Согласно требованиям, Зеленский должен был сказать на видео: «Фильм „Земляне“ 2005 года смотреть всем». Украинский лидер выполнил требование.