Арестович рассказал о гарантиях безопасности, которые Запад даст Украине Арестович: западные гарантии безопасности Украине будут касаться оружия и финансов

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Алексей Арестович

Западные страны могут предоставить Украине некоторые гарантии безопасности после урегулирования конфликта на территории государства, заявил в программе юриста Марка Фейгина (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) на YouTube советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, гарантии будут касаться поставок вооружений и финансовой поддержки.

Арестович отметил, что западные государства могут договориться с Киевом о том, что ему немедленно будет передано оружие и финансы в случае возникновения конфликтной ситуации на украинской территории.

Такой формат гарантий безопасности будет действовать до возможного вступления страны в НАТО, — заявил советник.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что гарантии безопасности для Украины не могут быть аналогичны положениям статьи Североатлантического договора о коллективной обороне НАТО и должны быть адаптированы к конкретной ситуации. По его словам, вопрос гарантий безопасности будет обсуждаться среди стран G7 и государств, готовых дать Украине такие гарантии.