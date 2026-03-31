Арестович раскрыл отношение администрации Трампа к Зеленскому

Администрация президента США Дональда Трампа считает украинского главу Владимира Зеленского главным препятствием к мирному урегулированию, заявил бывший советник администрации главы государства Алексей Арестович на своем YouTube-канале. По его словам, он вызывает непереносимость у американского лидера и всей его команды.

Они в полном бешенстве. Более того, там исходят из того, что уже больше года основным препятствием к миру является Зеленский. Сейчас они уже исходят из того, что он — единственное препятствие к миру, — объяснил Арестович.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук отметил, что в США начинают осознавать бесполезность переговоров с украинским президентом. По его словам, все неудачи на фронте действующая власть списывает на нехватку финансирования и вооружений.

До этого Трамп вновь выразил уверенность в том, что США близки к достижению мирного соглашения между Россией и Украиной. Он провел параллель между переговорными позициями российского президента Владимира Путина и Зеленского, назвав последнего более сложным собеседником.