Семенович признали на Украине угрозой нацбезопасности Минкульт Украины признал певицу Семенович угрозой нацбезопасности

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анна Семенович

26 сентября министерство культуры и информационной политики Украины внесло российскую певицу Анну Семенович в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. В настоящий момент в этом реестре находятся 210 человек. Он был составлен согласно рекомендациям Службы безопасности Украины и Совета национальной безопасности и обороны. Всем этим людям запрещен въезд в страну.

Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Министерство культуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию. <...> Cписок деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины, а именно: <...> Семенович Анна Григорьевна (с 26.09.22), — говорится в сообщении.

Как пишут украинские СМИ, причиной внесения Семенович в черный список стало ее лояльное отношение к властям РФ. Кроме этого, она навещала в госпиталях российских военных, участвующих в военной спецоперации на Украине.

Ранее на сайте украинского президента Владимира Зеленского была опубликована петиция, призывающая полностью закрыть въезд для граждан РФ на территорию страны на следующие 50 лет. Петиция набрала 25 тысяч голосов, требующихся для ответа официального лица.

Зеленский заявил, что властям страны было предложено продолжать соответствующую работу, учитывая необходимость защиты национальных интересов. Глава государства отметил, что последовательно поддерживает шаги, направленные на усиление контроля за въездом граждан РФ на территорию Украины.