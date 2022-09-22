Великобритания признала рецессию в экономике

Фото: Shutterstock

Банк Англии

Банк Англии признал, что экономика страны находится в рецессии, передает ТАСС со ссылкой на коммюнике по итогам заседания Комитета по денежно-кредитной политике Британии. Обычно рецессией считают снижение реального ВВП в течение двух кварталов подряд.

ВВП упадет на 0,1% в третьем квартале, что означает снижение по сравнению с ростом на уровне 0,4%, который прогнозировался в отчете в августе, и является вторым последовательным квартальным снижением, — сообщили в Банке Англии.

При этом во втором квартале британская экономика сократилась на те же 0,1%.

16 сентября курс британского фунта стерлингов упал ниже $1,14 впервые с 1985 года, свидетельствуют данные валютных торгов. В последний раз такое значение фиксировалось в марте 1985 года. За один фунт давали $1,137. Британская национальная валюта также продемонстрировала снижение к евро и торговалась на уровне 1,142. Этот показатель является наиболее низким с начала 2021 года. По оценкам экспертов газеты Financial Times, динамика на снижение связана с опасениями игроков рынка о предстоящей рецессии британской экономики.