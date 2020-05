Английский наркоторговец попытался выкинуть кокаин в закрытое окно машины

В результате запрещённое вещество рассыпалось в салоне автомобиля, сообщается в Twitter ведомства. По данным силовиков, партия наркотика оценивается на чёрном рынке в 25 тысяч фунтов (около 2,3 млн рублей).

This van was stopped on the M5 on its way into Devon. The white powder is approx 25000 worth of cocaine which was scattered all over the cab after its owner tried to throw it out of the window (which was closed!!).

Great Team effort with Firearms, Traffic and Scenes of Crime pic.twitter.com/hpY2Mq3Il2