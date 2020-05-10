Английский наркоторговец попытался выкинуть кокаин в закрытое окно машины

https://static.news.ru/photo/3d124578-92b0-11ea-a7db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lino Mirgeler/dpa/Global Look Press

Полиция английского графства Девон задержала водителя грузовика, который перевозил наркотики. Он попытался выбросить кокаин в окно, но не заметил, что оно закрыто.

В результате запрещённое вещество рассыпалось в салоне автомобиля, сообщается в Twitter ведомства. По данным силовиков, партия наркотика оценивается на чёрном рынке в 25 тысяч фунтов (около 2,3 млн рублей).

This van was stopped on the M5 on its way into Devon. The white powder is approx 25000 worth of cocaine which was scattered all over the cab after its owner tried to throw it out of the window (which was closed!!).

Great Team effort with Firearms, Traffic and Scenes of Crime pic.twitter.com/hpY2Mq3Il2 — South Devon Crime and Proactive Policing Team (@SouthDevonCrime) May 7, 2020

Ранее, как писал NEWS.ru, следствие по делу о наркотрафике в одной из колоний Тульской области лишилось главного вещественного доказательства — кота. С его помощью злоумышленники передавали наркотики заключённым, кот сбежал из тюремного зооуголка.