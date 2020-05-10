Европа

Английский наркоторговец попытался выкинуть кокаин в закрытое окно машины

14:15, 10 мая 2020
Фото: Lino Mirgeler/dpa/Global Look Press

Полиция английского графства Девон задержала водителя грузовика, который перевозил наркотики. Он попытался выбросить кокаин в окно, но не заметил, что оно закрыто.

В результате запрещённое вещество рассыпалось в салоне автомобиля, сообщается в Twitter ведомства. По данным силовиков, партия наркотика оценивается на чёрном рынке в 25 тысяч фунтов (около 2,3 млн рублей).

Ранее, как писал NEWS.ru, следствие по делу о наркотрафике в одной из колоний Тульской области лишилось главного вещественного доказательства — кота. С его помощью злоумышленники передавали наркотики заключённым, кот сбежал из тюремного зооуголка.

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