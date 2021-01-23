Англичанка рассказала о преследованиях со стороны полтергейста

https://static.news.ru/photo/97fe62e6-5da8-11eb-af2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Жительница «самого страшного дома в Англии» Ширли Хитчингс впервые рассказала, как её семью на протяжении многих лет преследовал полтергейст, которого она и её родные прозвали Дональдом.

Дом, в котором семья Хитчингс повстречалась с привидением, расположен в районе Баттерси в южном Лондоне. По словам женщины, впервые она познакомилась с потусторонней силой в 1956 году, когда ей было 15 лет. Тогда она нашла в своей комнате украшенный серебряный ключ, который не подходил к замкам, имевшимся в доме, и который был незнаком членам семьи.

Вскоре семья Хитчингс проснулась от грохота, который доносился из стен и потолка. Это был первый случай знакомства с Дональдом. После этого полтергейст начал ронять с полок предметы, перемещал тапочки, вещи летали по комнатам и беспричинно зажигался огонь. Как рассказала Ширли изданию The Sun, в какой-то момент она стала относиться к полтергейсту как к надоедливому брату. Родные решили облить её святой водой, но это только разозлило его и в отместку он порвал шторы.

На странные происшествия в доме Хитчингсов обратила внимание полиция и даже местные власти. Про Дональда появились статьи в газетах, а местный охотник за приведениями после обследования дома заявил, что местный полтергейст — это беспокойный дух, который преследует конкретного человека и способен вызывать физические недуги.

Как рассказала Ширли Хитчингс, Дональд успокоился только к 1968 году. Но никаких доказательств того, что полтергейст вообще в действительности существовал, нет.

Как сообщал NEWS.ru, весной прошлого года на улицах Малайзии появилось «привидение», которое распугивало местных жителей, нарушавших режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса. «Призраком» оказался местный житель Мухаммад Урабил Алиас. Он облачался в белое платье и маску, чтобы патрулировать поздним вечером улицы. Мужчина сказал, что решил прибегнуть к такому экстраординарному методу, так как в стране резко возросло количество случаев заражения COVID-19.