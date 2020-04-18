Нарушителей карантина в Малайзии распугивает «привидение»

https://static.news.ru/photo/6172609c-818a-11ea-81c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhu Wei/XinHua/Global Look Press

«Привидение» пугает жителей на северо-востоке Малайзии, чтобы люди не выходили на улицы во время карантина из-за коронавируса.

«Призраком» оказался местный житель Мухаммад Урабил Алиас, пишет «Газета.Ru». Он облачается в белое платье и маску, чтобы патрулировать поздним вечером улицы. Мужчина сказал, что решил прибегнуть к такому экстраординарному методу, так как в стране резко возросло количество случаев заражения коронавирусом.

В Малайзии, как и везде, введён карантин. Людей просят не покидать свои дома без особой необходимости. Но соблюдают ограничения далеко не все.

Мухаммад говорит, что всякий раз, когда городские подростки видят его фигуру, они «как сумасшедшие бегут обратно в свои дома, боясь призрака».

После того как Алиас поделился в соцсетях своей фотографией в образе привидения, к нему домой пришла полиция. Сначала он подумал, что его накажут, но оказалось, что офицеры пришли выразить благодарность, а заодно сделать селфи с ним.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 2,2 млн человек по всему миру, более 156 тысяч скончались. В Малайзии выявлены 5 тысяч случаев заражения, более 80 человек скончались.

Лидером по числу заболевших среди всех стран Юго-Восточной Азии является Индонезия. Здесь зарегистрировано больше 6,2 тысячи заражённых, от COVID-19 умерло 535 пациентов, писал NEWS.ru.