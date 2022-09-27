Аналитик оценил, сколько времени понадобится на ремонт «Северных потоков» Аналитик Демидов: на ремонт «Северного потока« и «Северного потока — 2» могут уйти годы

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

На устранение повреждений газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» могут уйти годы, поэтому просьбу Евросоюза о дополнительных поставках газа выполнить будет невозможно еще в течение долгого времени, заявил в беседе с Lenta.ru международный аналитик рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. По словам эксперта, трубопроводы не смогут поставлять газ в Германию в 2022 году. При этом говорить сейчас о сроках ремонта сложно, так как еще не ясен масштаб проблемы, помимо этого, Россия не располагает необходимой техникой для ремонта, добавил он.

Утечки на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» не отразятся на ситуации с газом в ЕС, так как оба проекта не поставляли газ. Но в случае неремонтопригодности в короткие сроки эти трубопроводы не смогут поставлять газ в Германию в 2022 году <...> В текущей ситуации ни один из западных подрядчиков не согласиться работать на этих проектах. В любом случае ремонт — это месяцы или годы работы. <...> Переговоры с ЕС по газу можно считать закрытыми на длительный срок, — заключил Демидов.

Германия и Дания не исключают, что утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» произошли из-за диверсии. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявил, что трудно представить, что это были совпадения.

В ночь с 25 на 26 сентября на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России. ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. После происшествия в этом районе была установлена охранная зона радиусом пять морских миль.

Как сообщил телеканал SVT со ссылкой на профессора Шведского национального сейсмоцентра SNSN Бьерна Лунд, на маршрутах залегания трубопроводов произошли два подводных взрыва. Взрывы зафиксировали измерительные станции в Дании и Швеции.