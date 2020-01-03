https://static.news.ru/photo/60db1120-2ee1-11ea-916f-fa163e074e61_660.jpg Фото: KingAirNation/twitter.com

Самолёт-разведчик Beechcraft RC-12X Liberty Военно-воздушных сил США 4 января провёл разведку у границы с Калининградской областью.

По данным мониторингового ресурса Plane Radar, в 11:05 по московскому времени самолёт взлетел с базы в Литве. Через полчаса он приблизился к границе с Калининградской областью. Полёт проходил на высоте более восьми километров.

Ранее NEWS.ru писал, что три военных самолёта и дальний беспилотник США совершили разведывательные полёты недалеко от границы с РФ на Балтике и в Чёрном море. Они вылетели с авиабазы Милденхолл в Англии и несколько часов выполняли разведку территории Калининградской области, находясь в воздушном пространстве стран Балтии.