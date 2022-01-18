«Альтернативы нет»: Бербок подчеркнула важность отношений России и Германии

Отношения с Россией важны для нового правительства Германии, а альтернативы добрым и стабильным связям между Москвой и Берлином нет, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок перед началом переговоров в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Это будет их первая личная встреча.

Альтернативы добрым и стабильным связям между Москвой и Берлином нет. И я хотела бы и дальше продолжать работать над этой задачей. И здесь я говорю от имени всего федерального правительства, — сказала она.

Бербок добавила, что на встрече с Лавровым планирует затронуть темы, которые «бросают тень» на отношения Берлина и Москвы, при этом она не озвучила их. Перед началом переговоров Бербок возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

Лавров ответил взаимным заявлением и подчеркнул, что Москва хочет иметь конструктивные отношения с Берлином.

17 января Бербок встретилась в Киеве с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Она отметила, что «в случае эскалации» в Донбассе Берлин с партнёрами примут «подходящие меры» в отношении «Северного потока — 2».

Ранее глава МИД ФРГ призвала к диалогу с Россией по Украине. По её словам, действия Москвы имеют цену и выход из кризиса может быть лишь путём переговоров. Она также высказалась о возможном возвращении России в состав G7, раскрыв, что ожидать этого в ближайшее время не стоит. Бербок добавила, что РФ сама исключила себя из группы после вхождения в её состав Крыма.