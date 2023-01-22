Активисты ПЦУ захватили храм под Киевом

Фото: Соцсети

В селе Тарасовка Киевской области активисты Православной церкви Украины (ПЦУ) совместно с членами теробороны захватили Успенский храм, об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ. По данным организации, рейдеры закрылись в храме и заблокировали все входы. Возле здания церкви собрались православные жители села.

Как рассказали представители УПЦ, активисты ворвались на территорию церкви вечером 21 января — они сломали замки и вошли в здание. Там их пытался остановить верующий, охранявший святыню. Ему залили глаза перцовым баллончиком и избили.

7 января украинские СМИ сообщили, что местная полиция и Национальная гвардия проверяют документы у прихожан возле входа в Киево-Печерскую лавру. Люди пришли на литургию по случаю Рождества, которую здесь впервые проводит митрополит Украинской православной церкви Епифаний Думенко.

Президент Украины Владимир Зеленский до этого заявил, что в стране запретят деятельность религиозных организаций, которые считаются аффилированными с Россией. По его словам, они должны потерять возможность влиять на украинцев.