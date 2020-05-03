Европа

Аэропорт Орли в Париже может не открыться до конца осени

17:57, 03 мая 2020
Фото: Estelle Ruiz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Парижский аэропорт может не открыться до осени из-за последствий распространения коронавируса. 31 марта аэропорт был закрыт.

Как сообщает газета Echos, аэропорт может оставаться закрытым ещё несколько месяцев в связи с ожидаемым медленным восстановлением трафика.

Там также отметили, что аэропорт Руасси — имени Шарля де Голля сможет справиться летом с нагрузкой при работе двух или трёх терминалов.

Как ранее писал NEWS.ru, число жертв коронавирусной инфекции во Франции достигло 24,7 тысячи человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

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