Аэропорт Орли в Париже может не открыться до конца осени

https://static.news.ru/photo/22b62fb6-8d4f-11ea-a0ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Estelle Ruiz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Парижский аэропорт может не открыться до осени из-за последствий распространения коронавируса. 31 марта аэропорт был закрыт.

Как сообщает газета Echos, аэропорт может оставаться закрытым ещё несколько месяцев в связи с ожидаемым медленным восстановлением трафика.

Там также отметили, что аэропорт Руасси — имени Шарля де Голля сможет справиться летом с нагрузкой при работе двух или трёх терминалов.

Как ранее писал NEWS.ru, число жертв коронавирусной инфекции во Франции достигло 24,7 тысячи человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.