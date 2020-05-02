Почти 25 тысяч человек умерли во Франции от коронавируса

Число жертв коронавирусной инфекции во Франции достигло 24,7 тысячи человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.
В больницах умерли 15,5 тысячи человек, ещё 9,2 тысячи смертей подтвердили в социально-медицинских учреждениях.
За сутки скончались 166 человек.
Французское правительство хочет продлить чрезвычайное санитарное положение в стране до 24 июля. Анонсировано продление следующих мер: все прибывающие из-за рубежа должны будут находиться на карантине, граждане обязаны носить защитные маски, власти будут выявлять предполагаемые цепочки распространения заболеваний. Рассмотрение законопроекта пройдёт в сенате 4 мая. На следующий день его обсудят депутаты Национального собрания.
NEWS.ru писал, что в пригороде Парижа сгорели склады с медицинским масками.
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