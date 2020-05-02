Почти 25 тысяч человек умерли во Франции от коронавируса

https://static.news.ru/photo/a6515a9e-8ca5-11ea-962d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Antoine Flament/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число жертв коронавирусной инфекции во Франции достигло 24,7 тысячи человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

В больницах умерли 15,5 тысячи человек, ещё 9,2 тысячи смертей подтвердили в социально-медицинских учреждениях.

За сутки скончались 166 человек.

Французское правительство хочет продлить чрезвычайное санитарное положение в стране до 24 июля. Анонсировано продление следующих мер: все прибывающие из-за рубежа должны будут находиться на карантине, граждане обязаны носить защитные маски, власти будут выявлять предполагаемые цепочки распространения заболеваний. Рассмотрение законопроекта пройдёт в сенате 4 мая. На следующий день его обсудят депутаты Национального собрания.

NEWS.ru писал, что в пригороде Парижа сгорели склады с медицинским масками.