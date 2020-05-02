В парижском пригороде сгорели склады с медицинскими масками

https://static.news.ru/photo/e9a6981e-8c9a-11ea-ad18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jejecam/CC BY-SA 3.0/commons.wikimedia.org

В пригороде Парижа в районе Бобиньи сгорели склады с тканями и медицинскими масками. Пожар начался в ночь на 2 апреля 2020 года.

На данный момент на месте работают пожарные и сотрудники правоохранительных органов. Последние устанавливают детали происшествия. Число сгоревших масок, как и сумма ущерба остаются неизвестны. Пострадавших также не обнаружено. Отмечается, что первоначально загорелись постройки с продукцией оптовых вещевых магазинов из Азии, пишет ТАСС.

NEWS.ru сообщал ранее, что украинские спасатели продолжают ликвидировать очаги пожаров около ЧАЭС. На месте работают 203 сотрудника МЧС и 64 единицы специализированной техники.