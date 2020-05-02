В парижском пригороде сгорели склады с медицинскими масками

В пригороде Парижа в районе Бобиньи сгорели склады с тканями и медицинскими масками. Пожар начался в ночь на 2 апреля 2020 года.
На данный момент на месте работают пожарные и сотрудники правоохранительных органов. Последние устанавливают детали происшествия. Число сгоревших масок, как и сумма ущерба остаются неизвестны. Пострадавших также не обнаружено. Отмечается, что первоначально загорелись постройки с продукцией оптовых вещевых магазинов из Азии,
NEWS.ru сообщал ранее, что украинские спасатели продолжают ликвидировать очаги пожаров около ЧАЭС. На месте работают 203 сотрудника МЧС и 64 единицы специализированной техники.
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