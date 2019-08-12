https://static.news.ru/photo/e8331e4a-bdaa-11e9-93c9-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Вышинский Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Адвокат руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский сообщил, что украинские власти намерены вручить ему новое подозрение. С этой целью юриста вызвали в Генеральную прокуратуру страны.

Доманский отметил, что не знает подробностей ситуации. Его подозревают в незаконной приватизации нежилого дома на территории заповедника «Древний Киев». Адвокат уверен, что это связано с его участием в деле Вышинского.

Киевский суд перенёс рассмотрение апелляции защиты главы РИА Новости Украина на продление ему срока содержания под стражей на 20 августа. Причиной стала занятость адвокатов в других делах, пояснил Доманский. Юристы ходатайствовали о предоставлении журналисту не менее двух защитников для обеспечения права на защиту, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Подольский районный суд Киева не нашёл оснований для освобождения Вышинского и продлил ему срок ареста. Согласно решению, под стражей журналист останется до 19 сентября.