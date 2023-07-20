ABC News: австралийский наемник рассказал о произволе командиров ВСУ

Фото: Alex Chan Tsz Yuk / Global Look Press

Австралийский наемник, который воюет в рядах Вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции, заявил о произволе со стороны местных командиров, сообщило ABC News. Чтобы защитить свою жизнь, он представился под выдуманным позывным Буш.

В эфире программы The World Today на радио ABC военный из интернационального легиона ВСУ рассказал, что украинцам и иностранным наемникам грозят «последствия» за распространение информации о «некомпетентности командиров ВСУ». Буш возмутился действиями военачальников.

Простой факт заключается в том, что здесь настоящая мясорубка. Мои товарищи умирали и продолжают умирать. Я видел здесь вещи, которые, с военной точки зрения, совершенно неприемлемы, — сказал австралиец.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в зоне специальной военной операции на Украине замечена большая активность иностранных частных военных компаний. По ее словам, эти боевики причастны к военным преступлениям киевского режима. ЧВК из других стран также активно предлагают свои услуги по обучению бойцов ВСУ в восточноевропейских странах, сказала Захарова. Западные наемники являются законными целями ВС РФ, добавила она.