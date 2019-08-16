Автомобилисты обнаружили на 37-м километре Киевского шоссе движущийся автомобиль, к которому был привязан алабай.
Машину заблокировали и отобрали собаку у шофёра, который сначала оказывал сопротивление, передаёт
Водитель хотел вернуть пожилого пса хозяину, так как знал его. Однако собака начала проявлять агрессию, и мужчина решил доставить её таким способом.
Зоозащитники хотят направить животное к ветеринару.
Ранее News.ru писал, что в столичном районе Аэропорт зафиксировали случаи массового отравления кошек. Работников ГБУ «Жилищник» просят быть бдительными и сообщать о подозрительных людях.