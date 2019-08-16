https://static.news.ru/photo/bde158bc-c121-11e9-b515-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hlavacova Monika/CTK/Global Look Press

Автомобилисты обнаружили на 37-м километре Киевского шоссе движущийся автомобиль, к которому был привязан алабай.

Машину заблокировали и отобрали собаку у шофёра, который сначала оказывал сопротивление, передаёт РЕН ТВ . В результате мужчина сбежал, бросив машину.

Водитель хотел вернуть пожилого пса хозяину, так как знал его. Однако собака начала проявлять агрессию, и мужчина решил доставить её таким способом.

Зоозащитники хотят направить животное к ветеринару.

Ранее News.ru писал, что в столичном районе Аэропорт зафиксировали случаи массового отравления кошек. Работников ГБУ «Жилищник» просят быть бдительными и сообщать о подозрительных людях.