Бывший полицейский в Екатеринбурге открыл огонь по прохожим с балкона

https://static.news.ru/photo/b390aa0c-c165-11eb-aad6-96000091f725_660.jpg Фото: incekb/vk.com

Неизвестный мужчина открыл огонь по прохожим с балкона на четвёртом этаже жилого дома. По предварительной информации, он стрелял из карабина «Сайга», передаёт E1.ru.

По информации издания, мужчина находится в нетрезвом состоянии. Раньше он работал в МВД.

Очевидцы рассказали , что в результате стрельбы пуля попала в живот ребёнку, также ранения получил сотрудник Росгвардии. ТАСС сообщает , что пострадавших доставили в больницу, на место направлен СОБР Росгвардии.

Мужчина по торс голый на пятом этаже кричит что-то типа: «Требую отменить гомосексуализм!» — а затем начинает стрелять по росгвардейцам и прохожим, — поделился один из очевидцев.

Кроме того, мужчина обстрелял стоявшие под окнами машины. В этот момент прохожие прятались под козырьком магазина.

По данным «Интерфакса», ЧП произошло на улице Бородина. Сейчас нарушитель продолжает отстреливаться. Силовики оцепили дом и эвакуировали жильцов подъезда. Источник сообщил журналистам URA.RU, что СОБР готовится штурмовать квартиру.

Ранее в США в результате стрельбы в штате Калифорния погибли девять человек, в том числе подозреваемый. ЧП произошло в среду, 26 мая, на территории железнодорожного депо в центре Сан-Хосе. Известно также, что стрелявший был сотрудником депо.