Женщина погибла при взрыве газа в Липецкой области

Женщина погибла при взрыве газа в двухэтажном доме в посёлке Солидарность Елецкого района Липецкой области. Число пострадавших выросло до семи человек, сообщает РИА Новости.

В результате взрыва в доме обрушился подъезд, повреждены могут быть от 8 до 16 квартир. Спасатели извлекли из-под завалов двух человек, под обломками здания могут находиться ещё пять человек. Детей среди них нет.

Взрыв в жилом доме прогремел после полуночи. В результате обрушилась стена здания. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательную операцию.

Ранее сообщалось, что шесть человек, включая одного ребёнка, пострадали при взрыве бытового газа в посёлке Солидарность Елецкого района Липецкой области. Под завалами могут находиться семь человек.