Женщина погибла при взрыве газа в Липецкой области

Женщина погибла при взрыве газа в двухэтажном доме в посёлке Солидарность Елецкого района Липецкой области. Число пострадавших выросло до семи человек, сообщает РИА Новости.
В результате взрыва в доме
Взрыв в жилом доме прогремел после полуночи. В результате обрушилась стена здания. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательную операцию.
Ранее сообщалось, что шесть человек, включая одного ребёнка, пострадали при взрыве бытового газа в посёлке Солидарность Елецкого района Липецкой области. Под завалами могут находиться семь человек.