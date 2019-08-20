Сотрудники полиции задержали в городе Алексине Тульской области водителя, который сбил трёх инвалидов-колясочников.
Как сообщили в региональном УМВД, ДТП произошло в Алексинском районе. Мужчина сбил трёх передвигавшихся на колясках инвалидов, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь, тяжесть их состояния не уточняется.
Полиция затем задержала 39-летнего жителя Алексина, которого подозревают в провоцировании ДТП.
По данным местных СМИ, пострадавшие могут быть паралимпийцами — участниками сборной России по бочча (игра с мячом для людей с патологиями центральной нервной системы и травмами позвоночника).
News.ru ранее писал о российском паралимпийце-сноубордисте, который признался в употреблении марихуаны. Евгений Стафеев получил трёхмесячную дисквалификацию от Российского антидопингового агентства (РУСАДА).